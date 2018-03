Bei einem Sprung aus ihrer Dachgeschosswohnung hat sich eine Frau in Schwäbisch Gmünd schwer verletzt. Die 24-Jährige war versehentlich von ihrem Mitbewohner eingeschlossen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Sprung am Donnerstag auf ein fünf Meter tiefer gelegenes Garagendach habe sie offenbar die Höhe falsch eingeschätzt. Ein Notarzt kümmerte sich um sie, bevor die Feuerwehr sie mit Hilfe einer Drehleiter rettete. Anschließend kam sie in ein Krankenhaus.