Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich kurz vor den Schüssen am Sonntag abgespielt haben. Aus Angst um ihre fünf Kinder hat eine 41 Jahre alte Frau in der Kleinstadt Plochingen ihren Mann erschossen. Sie fürchtete nach ersten Ermittlungen der Polizei, dass ihr Ehemann die Kinder verletzen könnte. „Der Mann hat wohl am Sonntagmorgen gedroht, den Kindern etwas anzutun und eines der Kinder gegen die Terrassentür gedrückt“, sagte ein Sprecher der Esslinger Polizei am Montag.

Daraufhin griff die Frau zur Waffe, die sie als Sportschützin ganz legal besaß, und gab mit der Neun-Millimeter-Pistole mehrere Schüsse auf ihren Mann ab. Die fünf Kinder zwischen sieben Monaten und zwölf Jahren sahen alles mit an. Dann fuhr die Frau mit den Kindern zu ihren Eltern und informierte die Polizei. Die Beamten fanden die Leiche des 47-jährigen Mannes auf dem Fußboden im Wohnzimmer des gemeinsamen Hauses. Wie viele Schüsse die Frau abgegeben hat und wo sie den Mann trafen, wollte der Polizeisprecher nicht sagen.

Im Laufe des Montags sollte die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob Haftbefehl gegen die Frau erlassen wird. Die fünf Kinder sind bei Verwandten untergekommen. Sie werden nach den traumatischen Erlebnissen weiter seelsorgerisch betreut.

Über die Familie und ihr Umfeld ist bislang nur wenig bekannt. Die Familie lebte unbescholten in einem Einfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend in Plochingen, einer 15 000-Einwohner-Stadt vor den Toren Stuttgarts. Die Eheleute waren beide seit Jahren im Schützenverein, besaßen legal mehrere Waffen. „Die Waffen waren alle in einem Waffenschrank, zu dem beide Eheleute Zugang hatten“, sagte der Polizeisprecher. „Uns ist nicht bekannt, dass es dort jemals Streitereien gegeben hat, zu denen wir gerufen wurden.“

Der Fall weckt Erinnerungen an den Amoklauf von Lörrach, bei dem eine 41 Jahre alte Sportschützin im vergangenen September zunächst ihren Ehemann erschossen und ihren Sohn getötet hatte, bevor sie in einer Klinik einen Pfleger und schließlich sich selbst erschoss.