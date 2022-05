Frau stirbt nach Verpuffung: Notlage mit Sauerstoffgerät

Bei einer Verpuffung in Tamm im Landkreis Ludwigsburg ist eine 54-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau hatte am Montagmorgen laut Polizei ein medizinisch notwendiges Sauerstoffgerät verwendet. Dabei sei es offenbar zu einer Notsituation gekommen. Die 54-Jährige habe noch ihren Mann per Telefon verständigen können, der wiederum die Rettungskräfte rief.

Die Frau, die den Angaben zufolge auf den zugeführten Sauerstoff aus dem Gerät angewiesen war, sei noch vor Ort gestorben. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden hätten sich bislang nicht ergeben, hieß es. Wie es genau zu der Verpuffung kommen konnte, müsse noch ermittelt werden.

