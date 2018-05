Eine Autofahrerin ist bei Elztal (Neckar-Odenwald-Kreis) mit ihrem Wagen an einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag war die 32-Jährige zwischen Muckental und Dallau auf der nassen Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der Grund war zunächst unklar. Der Wagen krachte gegen den Baum, die Kiefer bohrte sich etwa 60 Zentimeter in das Fahrzeug. Die Fahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie starb in einem Krankenhaus.

