Bei einem Wohnungsbrand in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist eine 90 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein Mann und ein Kleinkind erlitten leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Demnach befanden sich die drei am Mittwochabend in dem Zweifamilienhaus, als das Feuer aus noch unbekannter Ursache ausbrach. Rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der Mann und das Kind kamen ins Krankenhaus. Der Schaden war zunächst nicht bekannt.