Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ist eine 79 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen seien bei dem Unfall am Mittwoch auf der Bundesstraße 31 nahe Löffingen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Einer der Verletzten war in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen war die 79-Jährige mit ihrem Wagen aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten, dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die B31 wurde zwischen Rötenbach und Löffingen für mehrere Stunden gesperrt.

Pressemitteilung