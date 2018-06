Frau stirbt bei Frontalzusammenprall: Kontrolle verloren

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto im Kreis Schwäbisch Hall ist eine 62-Jährige ums Leben gekommen. Zuvor habe sie kurz nach dem Ortsausgang von Blaufelden die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei Aalen am Dienstagabend mit. Dort prallte sie gegen ein entgegenkommendes Auto. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber flog die andere Fahrerin - eine 49-Jährige - mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Strecke zwischen Blaufelden und Rot am See war zeitweise voll gesperrt.

Pressemitteilung der Polizei Aalen