Frau stürzt mit Wagen fünf Meter tief: Medizinische Ursache?

Eine 76-jährige Autofahrerin hat mit ihrem Wagen in Gutach (Ortenaukreis) einen Metallzaun durchbrochen und ist einen etwa fünf Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt. Am Fuß des Hangs landete das Auto mit der Front auf der Terrasse eines Wohnhauses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Der Unfall am Samstagmittag hat den Angaben nach vermutlich ein medizinische Ursache. Da die Seniorin laut einem Sprecher bereits vor dem Unfall zusammengebrochen ist und daher von ihrem Zustand wusste, wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

