Frau soll Seniorin misshandelt und dann beraubt haben

Als Ende April in der Gemeinde Oberstadion (Alb-Donau-Kreis) eine Mutter ihre beiden Kinder getötet haben soll, liefen im Fernsehen Bilder, wie sie bei solchen Tragödien oft zu sehen sind. Die Aufnahmen zeigten den Tatort, den Sitz der Familie, in dem der Vater das sechs Jahre alte Mädchen und den drei Jahre alten Jungen am Morgen leblos aufgefunden hatte. In einem unspektakulären, weißen Gebäude, inmitten gepflegter Wohnbebauung, umgeben von einer Hecke.