Ein Mann soll am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe eine Frau bedroht haben. Es sei kurze Zeit von einer Bedrohungslage ausgegangen worden, diese bestehe aber nicht mehr, sagte ein Polizeisprecher. Es werde derzeit versucht, mit dem Mann zu reden. Sollte er die Wohnung nicht freiwillig verlassen, werde die Polizei die Tür zu der Wohnung in der Südstadt öffnen. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.