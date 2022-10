Frau soll in Innenstadt vergewaltigt worden sein

Eine junge Frau soll in der Stuttgarter Innenstadt von zwei Männern vergewaltigt worden sein. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch soll die 24-Jährige nach dem Aussteigen aus einer Stadtbahn bei Dunkelheit von den beiden Männern verfolgt, geschlagen und schließlich vergewaltigt worden sein. Sie soll sich mit einer Tüte, in der Schuhe waren, gewehrt haben. Daraufhin hätten die Verdächtigen am frühen Sonntagmorgen von ihr abgelassen und seien geflüchtet, hieß es weiter. Bei ihren Angaben beziehen sich die Ermittler auf Aussagen der Frau, wie ein Sprecher sagte. Gesucht würden daher Zeugen.

Mitteilung der Polizei

