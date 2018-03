Eine Frau im Ortenaukreis soll im Streit mit einem Küchenmesser auf ihren Partner eingestochen haben. Der 44-Jährige sei dabei am Samstag am Oberkörper verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mit. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Zu dem Streit war es in einer Wohnung in Willstätt gekommen. Dort sei die 41-Jährige auch festgenommen worden. Den Angaben nach erließ ein Haftrichter am Sonntag Haftbefehl. Das Paar sei bereits in der Vergangenheit „polizeilich in Erscheinung getreten“. Weitere Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.