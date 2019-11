Eine Frau hat am Mittwoch in Hechingen (Zollernalbkreis) ihr Auto und das eines anderen Fahrers zu Schrott gefahren, weil sie einem Igel ausgewichen ist. Nach Angaben der Polizei war das Tier plötzlich vor der Autofahrerin über die Straße gelaufen. Sie riss ihr Steuer daraufhin reflexartig nach rechts und prallte gegen einen parkenden Wagen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Igel blieb unversehrt und verschwand in einem nahe gelegenen Park.

Pressemitteilung Polizei