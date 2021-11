Frau rast fast 100 Stundenkilometer zu schnell durch Tunnel

Eine Frau ist mit 148 Kilometern pro Stunde durch den Westringtunnel in Ulm gerast. Auf der Strecke ist maximal Tempo 50 erlaubt, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die Beamten kontrollierten die Strecke am frühen Samstagmorgen. Den Polizeiangaben zufolge gab sie an, schnell fahren mache ihr Spaß. Die Raserin muss nun mit einem Bußgeld von mehr als 800 Euro und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

