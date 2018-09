Frau mit schweren Kopfverletzungen an Haltestelle gefunden

An einer Haltestelle in Karlsruhe hat die Polizei eine Frau mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Die Frau habe sich vermutlich vor tätlichen Angriffen ihres Ehemannes retten wollen, sagte ein Sprecher am Montag. Eine Angehörige hatte am Sonntagabend eine Streife verständigt, nachdem die Frau aus der Wohnung geflüchtet war. Rettungskräfte brachten die Verletzte daraufhin in eine Klinik. Genauere Umstände der Tat sind nach Angaben des Sprechers noch unklar. Vernehmungen aus dem Umfeld der Frau laufen noch. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

Pressemitteilung Polizei