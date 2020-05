Frau landet bei Übungsfahrt mit dem Auto in Schaufenster

Bei einer Übungsfahrt in Uhingen (Kreis Göppingen) ist eine Frau mit dem Auto in ein Schaufenster gekracht. Neben der 38-Jährigen, die keinen Führerschein besaß, saß der 29 Jahre alte Besitzer des Autos, der der Frau den Ermittlungen zufolge die Fahrversuche erlaubt hatte. Nach Angaben der Polizei vom Montag kam der Wagen am Vorabend von der Straße ab, überfuhr einen Zaun und prallte in eine Schaufensterfront. Dahinter befanden sich hochwertige Felgen, die bei dem Unfall beschädigt wurden. Laut Polizei liegt der Schaden bei mehreren Zehntausend Euro.

Mitteilung der Polizei