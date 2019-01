Frau lässt sich für Diebstahl in Kaufhaus einschließen

Eine 21-Jährige hat sich nach Polizeiangaben in einem Heidelberger Kaufhaus einschließen lassen, um zu klauen. Bewegungsmelder hätten Alarm ausgelöst, daraufhin sei die Frau von Beamten in dem Kaufhaus entdeckt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach hatte sie sich am Freitagabend in dem Geschäft einschließen lassen. Als der Alarm losging, habe sich die Frau im Untergeschoss des Kaufhauses versteckt. Sie sei versehentlich eingeschlossen worden, erklärte die 21-Jährige bei ihrer Entdeckung. Sie habe jedoch eine Tasche mit gestohlenen Gegenständen bei sich gehabt, hieß es. Gegen die Frau wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Mitteilung der Polizei