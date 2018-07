Heidelberg (dpa/lsw) - Das war dann doch zu viel Schwung: Weil ihr Wagen nicht anspringen wollte, ließ sich eine 51-Jährige heute in Heidelberg an einem Hang anschieben. Das Auto wurde schneller und schneller und schneller - und krachte in eine Garage. Zuvor hatte es allerdings noch ein gusseisernes Tor und das Garagenrolltor durchbrochen, teilte die Polizei mit. Die Besitzerin blieb dennoch unverletzt. Ihr Auto jedoch war schrott. Gleiches gilt für Musikinstrumente, die in der Garage lagerten. Die Polizei ging von mehreren zehntausend Euro Schaden aus. Da sich der Wagen völlig verkeilt hatte, musste die Feuerwehr anrücken.