Frau fährt unter Drogen auf der Autobahn: Zwei Kinder dabei

Die Polizei hat auf der Autobahn 5 eine unter Drogen stehende Frau gestoppt, die am frühen Mittwochmorgen in ihrem Wagen mit ihren zwei kleinen Kindern unterwegs war. Die 32-Jährige war den Polizeiangaben zufolge bei einer Kontrolle in der Nähe von St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) aufgefallen. Die nervös und sehr verwirrt wirkende Frau habe dann versucht, einen Tabakbeutel mit zwei Joints in der Fahrertür zu verstecken. Eine weitere kleine Menge an Marihuana entdeckten die Beamten dann in einer Dose. Die Beamten brachten die 32-Jährige und ihre erst zwei und neun Jahre alten Kinder auf die Polizeistation. Der Ehemann wurde informiert und auch das Jugendamt, wie es weiter hieß.

© dpa-infocom, dpa:210825-99-961651/2

