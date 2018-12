Eine Frau ist mit ihrem Auto bei Heidelberg gegen zwei Verkehrszeichen geprallt und dabei schwer verletzt worden. In der Kurve einer Landstraße verlor die 26-Jährige aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Dann kam sie von der Fahrbahn ab und krachte am späten Dienstagabend in die Verkehrszeichen neben der Fahrbahn. Sie erlitt ein Halswirbelschleudertrauma sowie Prellungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.