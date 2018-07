Gondelsheim (dpa/lsw) - Ein 40 Jahre alter Mann aus Gondelsheim bei Karlsruhe sitzt seit Donnerstag in Haft, weil er seine Frau erstochen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen traf er sich am Mittwoch mit seiner Frau zu einer Aussprache. Das Paar lebte seit kurzer Zeit getrennt. Bei dem Treffen soll der Mann seine 39 Jahre alte Frau mit dem Messer angegriffen haben. Er wurde kurze Zeit später in einer Gaststätte festgenommen. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Frau war von ihrem Vater gefunden worden, der den Notarzt alarmierte. Dieser konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei stellte in der Wohnung die Tatwaffe sicher.