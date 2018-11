Frau aus Laichingen starb gewaltsam: Bekannter in Verdacht

Die leblos in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) gefundene Frau ist getötet worden. Das habe die Obduktion ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Weitere Details wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass das Opfer den 40 Jahre alten Verdächtigen, den die Polizei am Samstag festgenommen hatte, kannte.

Der Vater der Frau hatte sie am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung im Ortsteil Suppingen gefunden. Besorgte Kollegen hatten die Eltern darüber informiert, dass die 30-Jährige nicht zur Arbeit gekommen war. Am Samstagabend hatte die Polizei in einer Gemeinde auf der Laichinger Alb einen Verdächtigen festgenommen, er sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Ob sich der Mann zu der Tat geäußert hat, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Der Verdächtige müsse aufgefallen sein, da er einen Rollstuhl dabei hatte. „Er saß darin, ging an Krücken oder schob den Rollstuhl selbst“, hieß es von den Behörden. Ermittlungen zufolge soll er Freitagabend mit dem Bus von Laichingen nach Suppingen gefahren sein. Dort sei er kurz nach 18.00 Uhr angekommen und in Richtung des späteren Tatorts gegangen.

Später am Abend sei er wieder nach Laichingen zurückgekehrt. Wie er dorthin gelangte, war zunächst unklar. Neben entsprechenden Hinweisen suchen die Ermittler auch weitere Beweismittel, etwa blutige Kleidung oder sonstige Gegenstände, die ein Täter weggeworfen haben könnte. Die Ermittler baten weiter um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mitteilung vom Montag