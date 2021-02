Französin Frappart pfeift Hoffenheim-Spiel gegen Molde FK

Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart pfeift das Europa-League-Spiel zwischen Molde FK und dem deutschen Vertreter TSG 1899 Hoffenheim. Dies geht aus der Ansetzung für das Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) hervor, die die Europäische Fußball-Union am Mittwoch veröffentlichte. Die 37-Jährige aus Herblay-sur-Seine hat in dieser Spielzeit bereits zwei Europa-League-Spiele sowie am 2. Dezember als erste Frau ein Champions-League-Match (Juventus Turin gegen Dynamo Kiew) geleitet. Die Zwischenrunden-Partie zwischen Molde und Hoffenheim findet wegen coronabedingter Reisebeschränkungen im spanischen Villarreal statt.

