Französischer Zeichner und Autor Tomi Ungerer ist tot

Straßburg (dpa/lsw)- Der französische Zeichner, Karikaturist und Kinderbuchautor Tomi Ungerer ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren in Irland im Haus seiner Tochter, wie mehrere französische Medien am Samstag übereinstimmend berichteten. Der Künstler war auch im Südwesten beliebt, wo er in Galerien und Ausstellungen oft vertreten war. Im vergangenen Oktober hatte Ungerer den baden-württembergischen Ehrentitel Professor erhalten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würdigte damit sein herausragendes künstlerisches Wirken, sein gesellschaftliches und kulturelles Engagement sowie seinen Einsatz für kulturelle Vielfalt. „Er ist immer ein Lausbub geblieben, dem die Lust am Provozieren nie abhandengekommen ist“, hatte Kretschmann bei der Verleihung gesagt.