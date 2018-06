Französische Atombehörde bewertet Fessenheim positiv

Paris (dpa/lsw) - Die Sicherheit des ältesten französischen Atomkraftwerks in Fessenheim an der baden-württembergischen Grenze bewertet die zuständige Aufsichtsbehörde weitgehend positiv. Bei so alten Meilern sei es aber äußerst schwierig, die Technik auf den neuesten Stand zu bringen, teilte die Atomsicherheitsbehörde ASN am Mittwoch in Paris bei der Vorlage ihres Jahresberichts 2013 mit. Fessenheim ist seit Jahren vor allem in Deutschland umstritten. Frankreichs sozialistischer Präsident François Hollande will das Atomkraftwerk bis Ende 2016 stilllegen.

