Die meisten der nach den Krawallen in Stuttgart festgenommenen Personen sind bereits polizeibekannt. Das sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart.

Demnach wurden von 25 Festgenommenen 15 bereits angezeigt, und zwar zwischen ein Mal und 24 Mal. Etwa die Hälfte ist unter 21 Jahre alt und hatte mehr als 0,65 Promille Alkohol im Blut, ein 20-Jähriger sogar 2,34 Promille. Unter den Festgenommen sind zwei Frauen.

Von den Verdächtigen sind derzeit acht in Untersuchungshaft.