Frankfurt will in Mannheim keine Pokalüberraschung werden

Das Pokalspiel bei Waldhof Mannheim soll für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt der Auftakt in eine erfolgreiche Saison werden. „Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht. Mit dem ersten Pflichtspiel haben wir auch einen Fingerzeig, wo wir stehen“, sagte Coach Oliver Glasner am Freitag. Auf jeden Fall möchte er am Sonntag (15.30 Uhr) keine Pokalüberraschung sein. Personell hat er dabei kaum Probleme. Ragnar Ache, Ajdin Hrustic und Almamy Toure fallen aus. Wer den immer noch gesperrten Filip Kostic auf der linken Außenbahn ersetzen wird, ließ Glasner noch offen. In Steven Zuber und Christopher Lenz stünden aber gute Alternativen bereit.

© dpa-infocom, dpa:210806-99-744223/2

