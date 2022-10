Franke hofft auf Pokal-Einsatz nach Stammzellspende

Fußball-Profi Marcel Franke vom Zweitligisten Karlsruher SC hofft nach seiner Stammzellspende auf einen Einsatz im DFB-Pokal. „Ich habe am Montagmorgen das erste Mal wieder trainiert und hoffe am Mittwoch auf ein erfolgreiches Pokalspiel“, sagte der Innenverteidiger beim TV-Sender Sport1. Der KSC muss am Mittwochabend (18.00 Uhr) in der zweiten Pokalrunde beim Ligakonkurrenten SV Sandhausen antreten.

Franke hatte am Samstag in der Partie gegen den SV Darmstadt 98 gefehlt, weil er am Donnerstag Stammzellen gespendet hatte. „Das Ganze hatte mit einigen Voruntersuchungen einen gewissen Vorlauf. Ich bin nach dem Anruf zum Trainerteam gegangen und habe ihnen mitgeteilt, dass ich das gerne machen möchte. Sie waren direkt begeistert, dass ich das machen möchte“, sagte der 29-Jährige.

Franke hatte sich während seiner Zeit in Fürth typisieren lassen. Vor drei Monaten sei dann der Anruf gekommen, dass er im engeren Kreis für eine potenzielle Stammzellenspende sei. „Es war uns allen klar, dass wir das auf jeden Fall machen. Es ist ein gutes Gefühl, jemandem hoffentlich das Leben retten zu können“, hatte Franke zuvor berichtet.

Sport1

© dpa-infocom, dpa:221018-99-164754/2