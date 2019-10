Frank-Walter Steinmeier hält Weltethos-Rede in Tübingen

Der plötzliche Tod des Pfarrers der Seelsorgeeinheit Donau-Riß, Harald Talgner, hat die Menschen dort tief erschüttert, und so fand sich am Freitag in der Pfarrkirche in Oberdischingen eine riesige Trauergemeinde ein, um sich von dem beliebten Pfarrer zu verabschieden.

Fahnenabordnungen der Musikvereine Oberdischingen, Öpfingen, Griesingen und Rißtissen senkten vor dem mit Sonnenblumen geschmückten Sarg ihre Fahnen. Blutreiter aus Kirchbierlingen und Weingarten erwiesen ihrem Kameraden Harald Talgner die letzte Ehre.