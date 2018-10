Frank Schmidt warnt vor mentaler Stärke der Magdeburger

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hat vor dem ersten Pflichtspiel gegen den 1. FC Magdeburg vor der mentalen Stärke des Gegners gewarnt. Man dürfe sich nie in Sicherheit wiegen, sagte Schmidt vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr). „Wer meint, es geht gegen Magdeburg allein mit der spielerischen Klinge, wird verlieren. Da muss man bereit sein, in die Zweikämpfe zu gehen. Auf gut deutsch: Man darf sich nicht in die Hose machen.“

Nach bislang 12 Punkten und dem zehnten Tabellenplatz vor dem zehnten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hob der Coach die Bedeutung der Partie hervor. „Das ist ganz klar ein richtungsweisendes Spiel“, sagte Schmidt. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft vorerst im Mittelfeld festsetzen, im Falle einer Niederlage wäre der Blick wieder nach unten gerichtet.

Verzichten muss Schmidt auf Mittelfeldspieler Maximilian Thiel (Muskelfaserriss). Auch die Nachwuchskräfte Kevin Sessa und Tobias Reithmeir fallen verletzungsbedingt aus. Linksverteidiger Arne Feick steht hingegen nach längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung und könnte ins Startteam zurückkehren.

