Fraktionschef Stoch im Amt bestätigt: eine Gegenstimme

Ein Ausflug an den Bodensee endete in der vergangenen Woche für die Familie Kaufmann beinahe in einem Drama. Die vierjährige Tochter Laura war im Zeppelin-Museum plötzlich verschwunden. Museums-Mitarbeiter und Polizei suchten mit der Familie, bis nach über zwei Stunden einer Studentin der Zeppelin-Universität das Kind an der Olgastraße auffiel und sie die Polizei verständigte. Jetzt will Laura Polizistin werden.

Es sollte ein Familienausflug werden, wie ihn die Familie schon oft unternommen hat.