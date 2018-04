Von Schwäbische Zeitung

Der 29-Jährige sei von Bad Saulgau in Richtung Altshausen unterwegs gewesen, als er am Samstagabend auf Höhe Haid beim Überholen mit hoher Geschwindigkeit auf einen Randstein gefahren sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei er schließlich mit einer Hecke kollidiert.

Beim Sturz habe sich der Biker schwerste Verletzungen zugezogen, an denen er schließlich im Krankenhaus starb. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr Boms an der Unfallstelle im Einsatz.