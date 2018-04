Warme Luft aus Südwesten bringt für kurze Zeit frühsommerliche Temperaturen zurück nach Baden-Württemberg. Am Sonntag werde verbreitet viel Sonnenschein erwartet, die Temperaturen sollen bis zu 27 Grad an der Tauber erreichen, sagte Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag in Stuttgart.

Allerdings lasse die Abkühlung nicht lange auf sich warten. Laut Prognose sollen am Sonntagabend vor allem in Baden Wärmegewitter und Schauer aufziehen. „Die können örtlich auch kräftig sein“, sagte der Meteorologe. In Gewitternähe frischt der Wind zudem deutlich auf.

Auch zum Start in die neue Woche bleibe es windig. Bei einem Mix aus Sonne und Schauern bläst der Wind am Montag in Böen stark aus Südwesten. In Schauernähe und im Hochschwarzwald werden laut DWD auch stürmische Böen erwartet. Dazu kühlt es sich deutlich ab. Die Höchsttemperaturen reichen dann von 14 Grad im Südschwarzwald bis zu 21 Grad im Kraichgau.

Auch am Dienstag - also am 1. Mai - bleibt es wechselhaft und die Temperaturen fallen zwischenzeitlich unter die 20 Grad-Marke. Zur Wochenmitte gehe es dann mit den Temperaturen wieder bergauf, sagte der DWD-Meteorologe.

Prognose für Baden-Württemberg