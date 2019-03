Die Menschen im Südwesten erwartet ein schönes Frühlingswochenende. Am Samstag scheint die Sonne und es wird warm, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte. Temperaturen bis zu 20 Grad sind möglich. Am Sonntag gibt es dann etwas mehr Wolken und weniger Sonne mit Temperaturen von voraussichtlich maximal 19 Grad. Die Nächte sollen bei sternenklarem Himmel am Wochenende noch kühl sein. Im Bergland können die Temperaturen nach Angaben des DWD nachts unter null Grad fallen.

Passend zum Start in den April wird das Wetter in der kommenden Woche wieder wechselhafter. Am Montag bleibe es jedoch zunächst weitgehend trocken, sagte der Meteorologe.