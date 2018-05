Beim Frühjahrs-Meeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim sind zahlreiche Stars des deutschen Turfs vertreten. Die Rennbahn vor den Toren Baden-Badens geht in ihr 160. Rennjahr und veranstaltet von Mittwoch bis Sonntag vier Renntage mit insgesamt 35 Rennen. Am Freitag ist Pause.

Die beiden Stargalopper Guignol als Titelverteidiger und Iquitos, Sieger und Galopper des Jahres 2016, sind die Zugpferde im 46. Großen Preis der Badischen Wirtschaft (70 000 Euro) am Abschlusstag des Frühjahrs-Meetings. Das Rennen zählt zur German Racing Champions League, einer Serie der elf wichtigsten deutschen Galopprennen.

Neben dem Grand Prix bilden die Badener Meile am Donnerstag sowie zwei wichtige Tests für das Deutsche Derby und das Deutsche Stutenderby die sportlichen Fixpunkte der vier Renntage. Der Veranstalter Baden Racing hat in der Zwischenzeit Sanierungsarbeiten mit einem Volumen von 1,2 Millionen Euro auf der Anlage abgeschlossen. Iffezheim gilt national wie international nach wie vor als Deutschlands wichtigste Rennbahn.

Der After-Work-Renntag am Mittwoch beginnt um 17.20 Uhr mit dem Start des ersten von acht Rennen.

