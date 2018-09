Früherer Profi Buchwald rechnet mit Mittelfeldplatz für VfB

Der frühere Weltmeister Guido Buchwald traut seinem einstigen Club VfB Stuttgart auch nach dem verpatzten Auftakt eine gute Saison zu. „Die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt. Wir haben ein Team, das in der Bundesliga einen guten Mittelfeldplatz belegen kann“, sagte der ehemalige Fußball-Profi am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur und erklärte aufgrund der Neuzugänge: „Die Mannschaft muss sich erst finden.“

An diesem Sonntag feiert der schwäbische Fußball-Bundesligist, mit dem Buchwald 1984 und 1992 deutscher Meister geworden war, seinen 125. Geburtstag. „Der VfB Stuttgart ist in Baden-Württemberg absolut ein emotionaler Klasse-Verein, der die Leute bewegt. So soll es auch bleiben“, sagte der 57-jährige Buchwald.

Nach zwei Spieltagen in dieser Saison belegen die Schwaben von Trainer Tayfun Korkut ohne Zähler den letzten Tabellenplatz und stehen am kommenden Sonntag beim SC Freiburg unter Druck. In Mainz und gegen den FC Bayern München unterlagen die Stuttgarter jeweils ohne eigenen Treffer.

