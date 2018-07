Fotofestival: „Menschenbilder“ in drei Städten zu sehen

Mannheim (dpa/lsw) - „Menschenbilder“ sind seit Samstag beim 4. Fotofestival in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg zu sehen. Unter dem Titel „The eye is a lonely hunter: Images of humankind“ (etwa: „Das Auge ist ein einsamer Jäger: Bilder der Menschheit“) zeigen sieben Ausstellungshäuser in der Region bis zum 6. November internationale zeitgenössische Fotografie und Videokunst. Laut Veranstalter ist es das größte kuratierte Fotofestival Deutschlands. Jedes der Häuser hat seine Ausstellung unter ein Motto wie „Rolle und Ritual“ oder „Affekt und Wirkung von Politik“ gestellt.

