Bei Forstarbeiten in einem Wald bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist ein Mann ums Leben gekommen. Ersten Polizeiermittlungen zufolge wurde er am Dienstag unter einem Baumstamm eingeklemmt, der vom Greifarm einer Vollerntemaschine abgelegt wurde. Der 65 Jahre alte Arbeiter erlag seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen.

