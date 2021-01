Für den Betrieb des Kreisimpfzentrums in Ravensburg haben der Landkreis und das Sozialministerium freiwillige Helfer gesucht. Doch über den Bewerbungsvorgang gab es zuletzt Beschwerden. Viele Bürger boten ihre Hilfe an und warteten teilweise lange auf eine Rückmeldung zum weiteren Vorgehen. Die Folgen sind offene Fragen, Ungewissheit und Verwirrung unter denen, die bereit wären zu helfen. Bei Engagierten werde der Eindruck erweckt, dass der Bedarf an Helfern nicht groß ist, so eine SZ-Leserin.