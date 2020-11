Forscher: Trost vom Roboter könnte Einsamkeit lindern

Ein weiterer Covid-19-Patient ist in der Oberschwabenklinik verstorben. Das teilt der Sprecher der Klinik mit Standorten in Ravensburg, Bad Waldsee und Wangen, Winfried Leiprecht, am Montag mit.

Die interne Meldung im Krankenhaus habe ihn am Montagmorgen erreicht. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren bereits sieben Menschen aus dem Kreis Ravensburg an oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Gesundheitsamt liefert am Montag keine Zahlen Ob die verstorbene Person zuvor auf der Intensivstation lag und an welchem ...