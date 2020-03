Folgen der Coronavirus-Krise überschatten Porsche-Bilanz

Nach dem Tod eines über 80-jährigen Patienten im Sigmaringer Krankenhaus, der mit dem Coronavirus infiziert war, sind einige Mitarbeiter, die direkten Kontakt mit dem Patienten hatten, freigestellt worden.

Das teilt Barbara Koch, Pressesprecherin der SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen auf Anfrage mit.

Die Nachricht vom Tod des Mannes in Sigmaringen hatte am Dienstag für Verwunderung gesorgt, hatte Chefarzt Dr. Zoltan Varga doch bei der Pressekonferenz zum ersten Corona-Fall im Kreis Sigmaringen am 4.