Wegen einer Flut von Hartz-IV-Klagen leiden die Sozialgerichte in Baden-Württemberg unter einer anhaltend hohen Belastung. Zwar wird die Gesamtzahl der neuen Verfahren im laufenden Jahr voraussichtlich leicht zurückgehen. Für 2009 werden nach einer Hochrechnung knapp 37 000 Neueingänge erwartet, nach gut 38 000 im Jahr 2008, teilte das Justizministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Allerdings haben die Klagen damit innerhalb von sieben Jahren um mehr als 10 000 zugenommen. Justizminister Ulrich Goll (FDP) will deshalb nach der Bundestagswahl beim Bund einen neuen Vorstoß zur Entlastung der Sozialgerichte unternehmen.