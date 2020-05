Vom sogenannten Testfeld eFliegen sollen bald die ersten Drohnen und Flugtaxis zu Erprobungsflügen abheben. Das vom Land geförderte Projekt ist derzeit noch im Aufbau. Je nachdem, wie sich die Coronavirus-Pandemie entwickelt und welche Einschränkungen damit dann noch verbunden sind, könnte es aber in einigen Wochen losgehen, wie es aus dem Wirtschaftsministerium heißt. Bis dahin sollen die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Im Zuge des Projekts werden zwei Standorte aufgebaut, an denen elektrische und autonome Drohnen und Flugtaxis getestet werden können. Sie entstehen in Lahr im Schwarzwald und in Mengen bei Sigmaringen. Das Land sieht darin einen wichtigen Zukunftsmarkt und unterstützt die Forschung deshalb mit 1,3 Millionen Euro. Über den aktuellen Stand des Projekts will Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) heute gemeinsam mit dem Leiter des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung der Universität Stuttgart, Walter Fichter, informieren.

Neben den Forschern der Uni Stuttgart sollen auch externe Partner das Testfeld nutzen können. Mit dabei ist deshalb auch ein Vertreter des Flugtaxi-Entwicklers Volocopter aus Bruchsal. Das Unternehmen arbeitet an elektrisch betriebenen Passagier- und Frachtdrohnen, die bereits diverse Testflüge in verschiedenen Ländern absolviert haben.