Flugshow beim Seenachtfest sorgt für Sicherheitsdiskussion

Große Verunsicherung hat die Flugshow des Seenachtfestes in Kreuzlingen beim Bürgeramt in Konstanz ausgelöst. Zunächst wollte die Stadt beim Regierungspräsidium in Stuttgart wegen einer möglichen unzulässigen Grenzübertretung der Flugzeuge von der Schweizer auf die deutsche Seite nachhaken. Doch das Regierungspräsidium stellt klar: Die Flugshow hat sich an die Vorgaben gehalten.

Auslöser für die Verunsicherung waren Flugmanöver, die die Schweizer Flieger nah an die deutsche Seite brachten. „Da waren wir am Anfang etwas irritiert. Denn eine mögliche Grenzüberschreitung der Flieger hätte nicht in unser Sicherheitskonzept gepasst“, erläutert Pressereferent Walter Rügert. Denn die Stadt sieht für ihr Seenachtfest schon länger keine Flugshow mehr vor - „aus Sicherheitsgründen“, wie Rügert auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung erklärt. Genaue Empfehlungen und Verpflichtungen lagen der Behörde deshalb nicht vor.

Mittlerweile sei jedoch Klarheit in die angefachte Diskussion gekommen. „Das Regierungspräsidium hat präzisiert, dass eine Grenzüberschreitung durch die Kunstflieger nur problematisch wäre, wenn die Piloten über eine Menschenmenge fliegen“, so Walter Rügert.

Flugrouten im Vorfeld genau definiert

„Wären die Piloten im Tiefflug unterwegs gewesen, wäre das tatsächlich eine unerlaubte Grenzüberschreitung. Aber die Kunstflieger waren rund 500 Meter über dem Wasser. Das ist das Überfliegen erlaubt“, erklärt der Geschäftsführer des Fantastical Thomas Gut. Die Flugrouten seien vorab genau definiert und so vom Bundesamt für Zivilluftfahrt genehmigt worden.

Schon 2015 stand die Flugshow der Veranstaltung in der Kritik. Damals hatten regionale Behörden eine vermutete Grenzüberschreitung durch die Schweizer Kunstflieger das Regierungspräsidium in Stuttgart eingeschaltet - ohne ein Nachspiel. „Für uns war es damals schon wichtig, dass die Show für alle in den richtigen Bahnen verläuft. Nach kurzer Diskussion hatte sich das Thema aber damals erledigt“, sagt Thomas Gut. Das bestätigte auch Pressereferent Walter Rügert. Die Rechtslage sei nun eindeutig. „Bei der nächsten Flugshow wissen wir dann, was bedenklich wäre und was nicht.“