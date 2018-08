Flughafen Stuttgart von Teilräumung in Frankfurt betroffen

Stuttgart(dpa/lsw) - Von der teilweisen Räumung des Frankfurter Flughafens am Dienstag ist indirekt auch der Flughafen Stuttgart betroffen gewesen. Mehrere Flüge vom Frankfurter Airport in die Landeshauptstadt und zurück seien gestrichen worden, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Annulliert wurden unter anderem der Lufthansa-Flug LH 135 um 14.25 Uhr und der Flug LH 137 um 18.40 Uhr von Stuttgart nach Frankfurt sowie von Frankfurt nach Stuttgart der Flug LH 132 um 17.15 Uhr.

Wegen eines Sicherheitsproblems war der Frankfurter Flughafen am Dienstag teilweise geräumt worden. „Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen“, teilte die Bundespolizei per Twitter mit. „Dazu gehört ein sofortiger Boardingstop und Räumung des Sicherheitsbereiches in Ebene 2 und 3.“

