Trotz neuer Rekorde bei den Passagierzahlen droht dem Flughafen der Landeshauptstadt in diesem Jahr wegen der Mitfinanzierung des Verkehrsprojekts Stuttgart 21 ein Verlust. Zwar werde der Flughafen mehr als 30 Millionen Euro Gewinn erwirtschaften, sagte Geschäftsführer Georg Fundel am Mittwoch in Stuttgart. Weil Belastungen von 40 Millionen Euro aus dem Budget für Stuttgart 21 anfallen, dürften in der Bilanz am Ende jedoch rote Zahlen stehen.

Der Flughafen unterstützt das Milliardenvorhaben mit insgesamt 359 Millionen Euro. Zahlungen von 187 Millionen Euro stehen noch aus. Dabei war 2015 alles in allem ein gutes Jahr für den Stuttgarter Flughafen. Bislang rechnet Fundel mit 10,5 Millionen Passagieren - ein Plus von acht Prozent. Im kommenden Jahr erwartet er ein Plus von nur noch drei Prozent.

