Flughafen Stuttgart: Betrunkener Co-Pilot wird kurz vorm Start gestoppt

Berauscht über den Wolken - das konnte am Flughafen Stuttgart in letzter Sekunde verhindert werden. Die kuriose Story.

Eine 40-jähriger portugiesischer Co-Pilot wollte am Freitagabend einen Embraer 190-Jet starten. Gegen 18.30 Uhr verständigte ein Flughafenmitarbeiter die Luftaufsicht und die Polizei, da ihm bei besagtem Besatzungsmitglied einer portugiesischen Fluggesellschaft Alkoholgeruch und ein unsicherer Gang aufgefallen waren. Die Beamten des Polizeireviers Flughafen überprüften den Co-Piloten, welcher im Cockpit bereits mit den Vorbereitungen für den Flug nach Lissabon begonnen hatte.

Sie stellten eine deutliche Alkoholisierung fest, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben und der Flug annulliert werden musste. Da zeitnah keine Ersatzcrew zur Verfügung stand, wurden die 106 Passagiere, welche kurz vor dem Boarding standen, in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete gegen den aus Portugal stammenden Co-Piloten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10 000 Euro und die Beschlagnahme seiner Fluglizenz an.