Auf der Flucht vor der Polizei hat ein mutmaßlicher Gewalttäter sich verlaufen und ist direkt im Hinterhof eines Reviers gelandet. Dort wurde er von Beamten festgenommen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Zuvor habe der 34 Jahre alte Mann an einer Haltestelle in Stuttgart auf einen 22-Jährigen mit einer Bierflasche eingeschlagen. Dabei sei das Opfer am Kopf verletzt worden. Zudem habe er eine Jugendliche geohrfeigt.

Als die Opfer am Samstag die Polizei riefen, flüchtete der Mann zu Fuß. Dabei überwand er mehrere Zäune von Hinterhöfen. „Schlussendlich kletterte er in den Hof des Polizeireviers Gutenbergstraße, so dass ihn ein Polizeibeamter am verschlossenen Rolltor in Empfang nahm“, hieß es in der Mitteilung.

