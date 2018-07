Karlsruhe (dpa/lsw) - Vor dem Karlsruher Landgericht ist am Donnerstag der Geldwäsche-Prozess gegen die Ex-Frau des früheren FlowTex-Chefs in seine voraussichtlich letzte Runde gegangen. Auf dem Plan standen am Morgen die Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Für den Nachmittag wurde mit einem Urteil gerechnet. Der 63-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, vor neun Jahren mehrere Millionen Schweizer Franken aus dem Flowtex-Betrug gewaschen zu haben. Laut Anklage hatte die heute in der Schweiz lebende Frau nach dem Auffliegen des Milliarden-Betrugs mit Bohrmaschinen im Februar 2000 von einem Finanzberater fünf Millionen Schweizer Franken (3,3 Millionen Euro) bei einer Bank abheben lassen.