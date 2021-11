Fliegerbombe in Stuttgart wird am Freitag entschärft

In Stuttgart müssen heute ab 6.00 Uhr rund 5000 Menschen wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ihre Wohnungen verlassen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten in einer Straße im Stadtteil Zufassenhausen gefunden worden, wie ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mitteilte.

Von der Evakuierung ist den Angaben nach keine kritische Infrastruktur betroffen. Es würden jedoch die Stadtbahnlinien U7 und U15 sowie Buslinien 52 und 53 beeinträchtigt sein, hieß es. Wer für die Dauer der Bombenentschärfung keine andere Unterkunft hat, kann zudem in einer Sporthalle in Zuffenhausen unterkommen.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-869220/2